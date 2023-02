Dmytro Kułeba: Masowe uprowadzenia dzieci przez Rosję to ludobójstwo

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

- Rosja deportuje z Ukrainy tysiące dzieci, by oddać je do adopcji rosyjskim rodzinom i zrusyfikować. To jest ludobójstwo - powiedział w środę na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. - Niezależnie od państwa czy narodowości, mamy prawo, aby nie zabijano nas w naszych własnych domach - podkreśliła z kolei Ołena Zełenska.

Zdjęcie Rosja deportuje z Ukrainy tysiące dzieci / Jakub Kamiński / East News