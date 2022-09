Dmitrij Miedwiediew: Zełenski wręcz błaga o przyspieszenie III wojny światowej

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

"Zełenski wręcz błaga o przyspieszenie trzeciej wojny światowej" - stwierdził we wpisie na Telegramie Dmitrij Miedwiediew, komentując wniosek Ukrainy o przyspieszone dołączenie do NATO. W swoim propagandowym wpisie były prezydent Rosji stwierdził, że jeśli Ukraińcy nie przestaną walczyć to "zniknie ich duża część".

Zdjęcie Dmitrij Miedwiediew / Yuri Kadobnov / AFP