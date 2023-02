Dmitrij Miedwiediew: Trzeba przesunąć granicę, nawet do Polski

Oprac.: Aneta Wasilewska
Ukraina - Rosja

Trzeba przesunąć granice zagrożeń dla Rosji jak najdalej, nawet do Polski - ocenił wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. W rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę rosyjski polityk, wpisując się w kremlowską propagandę opisał miniony rok i przedstawił, co dalej może się wydarzyć. "Trzeba zniszczyć neonazizm do gruntu. Żeby później nie tracić czasu na łapanie niedobitków banderowców w lasach. Aby na świecie nastał długo wyczekiwany pokój" - napisał.

Zdjęcie Dmitrij Miedwiediew / DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / AFP