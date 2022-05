Dmitrij Miedwiediew pisze o "wysterylizowanym europejskim stadzie". Chwali tylko Orbana

Wpis wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa to odniesienie do decyzji, którą ogłosił premier Węgier Viktor Orban. Węgierski przywódca powiadomił, że Węgry nie poprą szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji w jego obecnej formie.

- Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca nowych sankcji wobec Rosji, w tym całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy, jest jak bomba atomowa zrzucona na węgierską gospodarkę - oznajmił w wywiadzie dla państwowego radia Orban.

Viktor Orban pisze do Ursuli von der Leyen

Wcześniej Orban napisał również list do szefowej KE Ursuli von der Leyen, w którym stwierdził, że konsekwencje sankcji są gorsze dla jego kraju niż dla rosyjskiej gospodarki.

Stanowisko Orbana wychwycił Dmitrij Miedwiediew. Na swoim koncie na Telegramie napisał: "Węgierski premier Viktor Orban wykonał odważny krok. Odmówił poparcia niszczycielskiego dla Rosji embarga energetycznego i szalonych sankcji wobec prawosławnych hierarchów".

Miedwiediew o "wysterylizowanym europejskim stadzie". Chwali tylko Orbana

"Najwyraźniej najrozsądniejsi przywódcy krajów UE są zmęczeni powolnym spacerem nad urwisko wraz z całym wysterylizowanym europejskim stadem, które prowadzone jest na rzeź przez amerykańskiego pasterza"- dodał.

Telegram

"Zobaczmy, co zrobi ten pasterz. I oczywiście, jak zachowa się ta część stada, która jest gotowa do poświęcenia dla pasterza" - zakończył, kierując swoją uszczypliwość względem prezydenta USA Joe Bidena. Zdaniem rosyjskiej propagandy, to właśnie Stany Zjednoczone są winne eskalacji konfliktu z Rosją. Narracja ta stoi jednak w sprzeczności z faktami. 24 lutego rosyjskie wojska wkroczyły na niepodległe terytorium Ukrainy, które od tego czasu okupują.