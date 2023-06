Dmitrij Miedwiediew ostrzega przed wagnerowcami: Świat na skraju katastrofy

- Świat zostanie doprowadzony na skraj zagłady, jeśli broń jądrowa znajdzie się w rękach bandytów - ostrzega naczelny rosyjski propagandzista Dmitrij Miedwiediew. To reakcja byłego prezydenta i premiera Rosji na zbliżające się do Moskwy oddziały Grupy Wagnera. O tym, że bojownicy przygotowują się do przejęcia magazynu, w którym ma znajdować się broń jądrowa informują ukraińscy i tatarscy partyzanci.

Zdjęcie Dmitrij Miedwiediew ostrzega przed Grupą Wagnera / Milos Miskov/ANADOLU AGENCY / AFP