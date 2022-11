Dmitrij Miedwiediew ostrzega NATO. Chodzi o systemy Patriot

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł we wtorek, że jeżeli Sojusz zaopatrzy Ukrainę w systemy obronne Patriot oraz personel do ich obsługiwania, to Rosja odpowie. "Natychmiast staną się uzasadnionym celem ataków" rosyjskich sił zbrojnych - dodał.

Zdjęcie Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew / POOL EPA/Associated Press/East News / East News