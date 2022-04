"Die Welt": Kanclerz Scholz ocenia, co jest potrzebne Ukrainie, a co nie

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Dlaczego Niemcy nie dostarczają Ukrainie czołgów? Ukraina stawia konkretne żądania w kwestii dostaw broni. Chciałaby, aby Niemcy dostarczyły m.in. 100 czołgów Marder. Dotąd to życzenie nie zostało spełnione. To "kanclerz ocenia, co jest potrzebne Ukrainie, a co nie" - pisze dziennik "Welt". Dziennik zwraca uwagę, że "już na początku wojny rząd niemiecki dość nisko oceniał możliwości armii ukraińskiej: w Berlinie zakładano, że siły zbrojne zostaną błyskawicznie zniszczone i że Rosjanie w ciągu kilku dni znajdą się w Kijowie".

Zdjęcie Olaf Scholz / AFP