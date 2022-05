"Die Welt": Berlin dostarczy na Ukrainę systemy radarowe Cobra

Jak dowiedziała się gazeta z berlińskich kręgów wojskowych, Ukraina prosiła o dostawę 40 systemów Cobra. Dziennik wskazuje, że praktycznie z zapasów 19 systemów prawdopodobnie można by teraz udostępnić trzy do pięciu.

Eksperci branżowi szacują wartość systemu Cobra na 50 mln euro - pisze w środę "Welt".

Technologia radarowa Cobra (Counter Battery Radar) to system rozpoznania artyleryjskiego, który Bundeswehra opisuje w krótkim filmie frazą: "Żaden strzał nie pozostaje niewykryty". Pierwszoplanową misją radaru jest wykrywanie i śledzenie obcych pocisków.

Reklama

Wojna w Ukrainie. Kolejne dostawy broni

Od 24 lutego, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję, wiele państw - w tym Polska, wspiera broniącą się Ukrainę dostawami broni.

We worek premier Boris Johnson zapowiedział, że w najbliższych tygodniach Wielka Brytania przekaże Ukrainie pociski przeciwokrętowe Brimstone i pojazdy opancerzone Stormer z wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych Starstreak oraz kolejny pakiet sprzętu wojskowego o wartości 300 mln funtów. Obejmie on radary do lokalizowania artylerii, ciężkie drony do zaopatrywania wojsk, sprzęt do zakłócania nadajników GPS oraz tysiące noktowizorów.

Broń do Ukrainy ślą także stany Zjednoczone. - Dostawy amerykańskiej broni ratują życie i pozwalają Ukraińcom bronić się, bez wciągania nas w III wojnę światową i wysyłania tam amerykańskich żołnierzy - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas wizyty w fabryce koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin w Alabamie, gdzie wytwarzane są pociski przeciwpancerne Javelin, z których 5,5 tys. trafiło na Ukrainę.