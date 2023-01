Deklaracja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w sprawie ukraińskich siłowni

- To ważne, by pomóc Ukrainie w tych niezmiernie trudnych czasach. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony będą monitorować sytuację, zapewniać wsparcie techniczne i doradztwo, a także raportować swoje ustalenia do siedziby MAEA - powiedział Rafael Grossi.

Grossiemu podczas wizyty w Południowoukraińskiej Elektrowni Atomowej towarzyszyli szef Państwowej Inspekcji ds. Regulacji Jądrowej Ołeh Korikow, prezes Enerhoatomu Petro Kotin oraz minister energetyki Herman Hałuszczenko.

11-12 ekspertów Agencji rozmieszczonych w Ukrainie

Jak poinformowano, do środy eksperci MAEA będą obecni we wszystkich ukraińskich obiektach energetyki jądrowej, łącznie z elektrownią w Czarnobylu, 110 km na północ od Kijowa. W sumie MAEA będzie miała 11-12 ekspertów na stałe rozmieszczonych w Ukrainie.

Ponad połowa energii elektrycznej produkowanej w Ukrainie przed wojną pochodziła z elektrowni jądrowych. Na południu zlokalizowane są Zaporoska Elektrownia Atomowa i Południowoukraińska Elektrownia Atomowa. Pozostałe dwie siłownie jądrowe - Rowieńska i Chmielnicka - znajdują się w zachodniej Ukrainie