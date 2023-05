Marija Zacharowaponownie zaatakowała Zachód, w mocnych słowach komentując bieżące wydarzenia podczas środowej konferencji prasowej.

Zacharowa: Kijowski reżim jest dla Zachodu tylko narzędziem

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ stwierdziła, że rola Zachodu w konflikcie staje się coraz bardziej oczywista. Powiedziała, że "kijowski reżim jest dla Zachodu tylko narzędziem, a Ukraińcy pionkami w grze, które bez końca można poświęcać w walce z Rosją".



Podkreśliła, że zachodnie państwa są w stanie poświęcić naprawdę wszystko, byleby tylko realizować swoje bolesne geopolityczne ambicje. - Są wyjątkowi. Tylko oni mogą wszystkimi rządzić. Nikt nie ma prawa do podejmowania indywidualnych decyzji - opisywała Zachód Zacharowa, zaznaczając, że ma na myśli zarówno politykę wewnętrzną, jak i międzynarodową.



Dodała, że dawne czasy imperializmu i kolonializmu wcale nie przeminęły, a przyjęły we współczesnych czasach bardziej nowoczesną i subtelną formę. Zacharowa potwierdziła również, że Rosja nałożyła restrykcje dotyczące ambasady Finlandii w Moskwie, co stanowi odpowiedź na podobne działania fińskich władz w stosunku do rosyjskich placówek dyplomatycznych.