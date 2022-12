Autor podkreślił, że aby "wielka wojna" się nie powtórzyła, nigdy nie należy "iść na kompromisy, ustępstwa z dyktatorem", "brać od nich pieniędzy" i "bać się".

"Nie zatrzymuj się w pół drogi, jeśli wszedłeś do walki, nie akceptuj półśrodków i pół decyzji, idź do końca, tylko całkowite zniszczenie, chirurgiczne usunięcie guza gwarantuje brak nawrotów" - dodał. Zdaniem Daniłowa, jeśli Zachód ponownie będzie popełniał te same błędy to "katastrofa czeka tuż za drzwiami".