Dania a obronność UE. W środę referendum

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

W środę Duńczycy pójdą do urn, aby zdecydować w sprawie przystąpienia swojego kraju do unijnej współpracy obronnej. Dania jako jedyny kraj UE pozostaje, na własne żądanie, poza wspólną polityką wojskową. Rząd po inwazji Rosji na Ukrainę chce to zmienić.

Zdjęcie Premier Danii Mette Frederiksenm / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP / AFP