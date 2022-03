Od ponad dwóch tygodni w Ukrainie trwają zacięte walki po tym, jak rosyjskie wojska rozpoczęły inwazję na kraj. Delegaci obu stron konfliktu spotykali się już trzykrotnie, jak do tej pory rozmowy nie przyniosły konkretnych efektów. W niedzielę rzecznik Władimira Putina przekazał, że zaplanowano czwartą rundę negocjacji.

- Rozmowy rosyjsko-ukraińskie odbędą się 14 marca za pośrednictwem łącza wideo - powiedział Dmitrij Pieskow.

Wojna w Ukrainie. Putin spotka się z Zełenskim?

Wcześniej doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak mówił o pracach nad pakietem porozumień uwzględniającym stanowisko strony ukraińskiej w kontekście negocjacji z Rosją i zaznaczył, że - dopiero wtedy, gdy wszystko to będzie opracowane i wstępnie uzgodnione, mogą spotkać się prezydenci.

- Myślę, że tak się stanie i że droga do tego nie jest tak długa - ocenił. Zastrzegł jednak, że potrzebny jest czas, i zapewnił, że strona ukraińska będzie się starała, by odbyło się to jak najszybciej.

Zdaniem Podolaka również strona rosyjska chciałaby osiągnąć punkt, jakim są "bezpośrednie i dwustronne rozmowy prezydentów i podpisanie efektywnego porozumienia".

Negocjacje z Rosją. Ukraina nie rezygnuje ze swoich celów

Podolak zaznaczył, że Ukraina nie zrezygnuje ze swoich celów, wśród których wymienił "zakończenie wojny i natychmiastowe wycofanie wojsk rosyjskich".

Zauważył, że strona rosyjska na rozmowach wciąż wielokrotnie wysuwa ultimatum, ale też słucha propozycji Ukrainy. Przekazał, że obie strony są w stałym kontakcie.