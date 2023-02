Czołowy chiński dyplomata udał się do Rosji. Zachód zaniepokojony

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

Kiedy prezydent USA udał się do Kijowa, demonstrując swoje poparcie dla walczącej Ukrainy, również Chiny wysłały wyraźny sygnał światu. Szef chińskiej dyplomacji udał się do Rosji. Te dwie podróże, które zbiegły się w czasie, potwierdzają pogłębienie się podziałów - komentują amerykańskie media. Na Zachodzie narastają obawy, że Chiny udzielą Rosji militarnego wsparcia. - To podstawowe zmartwienie w Białym Domu - twierdzi dziennikarz śledczy Christo Grozew.

Zdjęcie Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi / AFP