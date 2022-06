Członkini Pussy Riot: Wycinanie rosyjskich artystów jest głupie

Oprac.: Michał Michalak Ukraina - Rosja

- To nie Czajkowski najechał Ukrainę - powiedziała Marija Alochina z rosyjskiego, punkowego zespołu Pussy Riot. Jednocześnie grupa sprzeciwia się wojnie, wzywa do osądzenia Władimira Putina w Hadze i do jedności środowiska artystycznego w tej sprawie.

Zdjęcie Pussy Riot: Marija Alochina z lewej, obok Łucja Stein / AFP