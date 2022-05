Część osób ewakuowanych z Mariupola dotarła do Zaporoża

Część osób ewakuowanych z oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola dotarła we wtorek do Zaporoża - poinformowały ukraińskie władze. Do tego miasta przybyła kolumna transportu prywatnego, na tereny kontrolowane przez siły ukraińskie dojechały także trzy z 14 autobusów ewakuacyjnych.

Zdjęcie Ewakuacja z zakładów Azowstalu w Mariupolu / Bai Xueqi / Xinhua News Agency / Forum / Agencja FORUM