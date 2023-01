Ta niewielka miejscowość w Ukrainie stała się "fenomenem" i "piekłem" dla okupantów - pisze Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w poście opublikowanym w mediach społecznościowych. Mowa o Czarnobajiwce położonej w pobliżu Chersonia w rejonie biłozerskim. Sztab opublikował także na Facebooku wideo, które nagrano w tej wsi.

Zdjęcie