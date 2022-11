W niedzielę w miejscowości Bałaszycha pod Moskwą patriarcha Cyryl poświęcił świątynie Gwardii Narodowej. Po uroczystościach duchowny przemówił do wiernych. - Kraj stoi dziś twarzą w twarz z niebezpieczeństwem, które zagraża istnieniu całej Rosji - powiedział.

- Potężne obce siły stojące za narzuceniem niepokojów społecznych na narody Rusi postawiły sobie za cel osłabienie Ukrainy, Białorusi i Rosji - powiedziała głowa rosyjskiego kościoła prawosławnego.

"Nie wszyscy politycy są wystarczająco sprytni"

Podczas przemówienia do wiernych Cyryl stwierdził też, że "nie wszyscy politycy są wystarczająco sprytni, aby zrozumieć skąd wieje wiatr i co stoi za tym pragnieniem potężnych sił spoza Rusi, by podżegać ludzi do morderczych waśni".

Zaapelował też o modlitwę w intencji władz i wojska. - Módlmy się za wszystkich naszych żołnierzy, szczególnie naszych obrońców - powiedział.

- Módlmy się, aby Pan dał siłę tym, którzy są powołani do obroni ojczyzny, wzmocnił ich wolę i, co najważniejsze, umocnił w nich świadomość słuszności czynu, jaki każdy żołnierz czyni, walcząc w obronie ojczyzny - mówił.