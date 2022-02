Ukraina może doświadczać cyberataku - podają ukraińskie media. Taką informację podała między innymi agencja Interfax-Ukraina. Strony ministerstwa obrony oraz sił zbrojnych przestały działać. Spróbowaliśmy odwiedzić każdą z nich - wyświetla się komunikat o trwających pracach konserwacyjnych.

Według pojawiających się informacji, nie działają również strony internetowe czterech banków. Chodzi o Privatbank, Oschadbank, Crédit Agricole i First International Ukrainian Bank.





"Witryna ministerstwa obrony została zaatakowana prawdopodobnie przez atak DDoS: zarejestrowano nadmierną liczbę żądań na sekundę" - pisze ukraińskie MON na Twitterze. Podano również informację, że trwają prace nad przywróceniem serwisów.





Kilka godzin wcześniej odbyło się spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Nie chcemy wojny Europy - zapewniał Putin po rozmowie. - Zachowanie pokoju w Europie jest naszym najwyższym obowiązkiem - dodawał niemiecki przywódca. Politycy rozmawiali we wtorek na Kremlu.



We wtorek pojawiły się też informacje o ruchach wojsk rosyjskich, które mają opuszczać tereny zajęte przy granicy z Ukrainą. Rosyjska Duma Państwowa z kolei zaapelowała do Putina o uznanie pozarządowych obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie za niezależne podmioty. "To uznanie byłoby wyraźnym naruszeniem porozumień mińskich" - napisał na Twitterze Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.



Według ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych takie uznanie wymienionych obwodów nie będzie mieć żadnych konsekwencji prawnych.