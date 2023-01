Jak zauważa UNIAN, oznacza to, że zwiększy się w sobotę aktywność lotnictwa wojskowego Rosji. Resort obrony w Mińsku oświadczył, że tego dnia oddziały sił powietrznych i wojsk obrony przeciwlotniczej "będą kontynuować wyznaczone zadania".

Armia ukraińska: Ćwiczenia oznaczają rosnące ryzyko ataków rakietowych i przy użyciu dronów

W ostatnich dniach wzrosła w Ukrainie liczba alarmów przeciwlotniczych związanych ze startami rosyjskich samolotów wojskowych nad Białorusią - podkreśla UNIAN. Agencja zauważa, że według ocen Sztabu Generalnego armii ukraińskiej, Rosjanie pod pozorem wspólnych ćwiczeń z Białorusią wzmacniają w tym kraju odziały swego lotnictwa wojskowego.

Oznacza to rosnące ryzyko ataków rakietowych i przy użyciu dronów, prowadzonych przeciwko Ukrainie z przestrzeni powietrznej Białorusi.

Wspólne ćwiczenia wojskowe Białoruś i Rosja zaczęły 16 stycznia; mają one trwać do 1 lutego. Manewry te podsyciły obawy w Kijowie i w stolicach krajów zachodnich, że Rosja może wykorzystać Białoruś do rozpoczęcia nowej ofensywy lądowej przeciwko Ukrainie.