"Obecnie bardzo trudno jest przewidzieć, kiedy i w jaki sposób uda się zakończyć wojnę. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że opinia społeczna w Rosji ulegnie zmianie" - zauważyła w wywiadzie Żanna Niemcow. "Nie chcę tworzyć bezsensownych analogii historycznych, ale myślę, że Rosjanie poparli również wojnę światową w 1914 r. A jednak później pojawił się ruch antywojenny i rewolucja" - dodała.

Jej zdaniem, "planowany przez Putina blitzkrieg przeciwko Ukrainie nie powiódł się". Jak twierdzi, oprócz sankcji pojawią się inne problemy. Poziom życia w Rosji obniży się kolosalnie. "Nikt nie może walczyć z połową świata i wygrać, to szalony pomysł. I w pewnym momencie zrozumieją to nawet ci Rosjanie, którzy dziś jeszcze wierzą propagandzie" - podkreśliła.

Niemcow: Widzę w Rosji wielu odważnych ludzi

Niemcow, pytana czy w Rosji jest ktoś, kto mógłby zastąpić uwięzionego Aleksieja Nawalnego w roli lidera opozycji, oceniła, że nikogo takiego nie ma. "Widzę w Rosji wielu odważnych ludzi, którzy mimo groźby więzienia wychodzą na ulice i demonstrują przeciwko systemowi niesprawiedliwości. Ale jest też wielu Rosjan, którzy opuszczają kraj, obserwujemy wielką falę emigracji, uciekają dziesiątki tysięcy"- tłumaczyła.

"Nie można tego porównywać z napływem uchodźców z Ukrainy, ale jest to znacząca liczba. To właśnie perły społeczeństwa obywatelskiego odchodzą. Osoby dobrze wykształcone, inżynierowie, informatycy, mali i średni przedsiębiorcy, dziennikarze, działacze praw człowieka i osoby kreatywne. To katastrofa dla Rosji, całkowity drenaż mózgów" - dodała Żanna Niemcow.

Jak podkreśliła córka Borysa Niemcowa, obecnie opozycja w Rosji jest bardzo słaba. "Mój ojciec został zamordowany, Aleksiej Nawalny siedzi w więzieniu po niemal udanej próbie otrucia - dwóch najbardziej wpływowych i charyzmatycznych przeciwników Putina zostało usuniętych. To dramatyczne, ponieważ talent do przewodzenia jest rzadki. Nie znajduje się przekonujących i inspirujących przywódców politycznych na każdym rogu i Putin też o tym wie" - mówiła.

Żanna Niemcow założyła Fundację Borysa Niemcowa, która chroni jego pamięć i promuje dialog niemiecko-rosyjski, rozwój demokracji i międzynarodowe projekty edukacyjne. Mieszka obecnie w Portugalii.