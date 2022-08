Kilkanaście dni temu w drukowanym wydaniu Trostberger Tagblatt ukazało się ogłoszenie o możliwości wynajęcia schronu. "Schron przeciwlotniczy, 50 metrów w skale, z miejscem zabezpieczonym przez notariusza. Jest wpisany do księgi wieczystej. 14 900 euro za miejsce" - można było przeczytać w ogłoszeniu. Sprawę opisał serwis Merkur.de.

Schron w starym browarze

Autorem ogłoszenia jest 57-letni Reinhard Klein, który prowadzi hurtownię elektryczną. Dziennikarzom opowiedział, że do pomysłu wynajęcia schronu skłoniło go pytanie: "Co zrobi, jeśli przyjdzie Putin". Sam Klein zwraca uwagę, że jest ono w pewnym sensie absurdalne i nie wierzy, że Rosjanie byliby w stanie zaatakować Niemcy.

Reklama

Pomimo tego postanowił jednak wynajmować miejsce w schronie. Ten znajduje się w dzielnicy Schedling, bezpośrednio u podnóża skały Nagelfluh.

Schron jest częścią dawnego browaru. Nieruchomość Klein kupił osiem lat temu. W pewnym momencie dostrzegł, że ściana w piwnicy wygląda dziwnie. Okazało się, że znajdował się za nią tunel. Ten był wykorzystywany prawdopodobnie jako lodownia. To właśnie w tym miejscu Klein stworzył schron. Choć jak sam podkreśla, nie jest tam zbyt komfortowo.