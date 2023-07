Prace nad dronem morskim rozpoczęto zaraz po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wyprodukowane łodzie mają pięć metrów długości i są uzbrojone w 300 kilogramowy ładunek wybuchowy, który może dotrzeć do celu oddalonego o 800 kilometrów - przekazał CNN.

Jak przekazał ukraiński pilot o pseudonimie "Rekin", drony te są łatwe do sterowania. Dodał, ze ograniczają one swobodę ruchów rosyjskiej marynarki wojennej i potrafią zaatakować okręty wroga omijając ich obronę.

"Ta broń przeraża Rosjan". Ukraińskie drony na Morzu Czarnym

Bezzałogowe łodzie ważą do 1000 kilogramów i rozwijają maksymalną prędkość do 80 km/h.

- Drony są stworzone do niszczenia floty (...). Ta broń przeraża Rosjan - powiedział autor projektu. Jak dodał, używanie dronów "przeciwko rosyjskim celom morskim zmusza ich do prowadzenia działań z oddalenia, co utrudnia ataki rakietowe na Ukrainę".