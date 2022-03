CNN: Białoruskie wojska mogą wkroczyć na Ukrainę. "Decyzja w rękach Kremla"

Ukraina - Rosja

Białoruskie wojska mogą wkrótce dołączyć do inwazji na Ukrainę - podała we wtorek amerykańcska stacja CNN, powołując się przy tym na źródła amerykańskie, białoruskie i NATO. Zdaniem zachodnich oficjeli, decyzja o ewentualnym przyłączeniu się sił Białorusi do wojny w Ukrainie nie należy do Łukaszenki, a do Kremla.

Zdjęcie Aleksandr Łukaszenka / Mikhail Svetlov/Getty Images / Getty Images