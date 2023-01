Ciężarówka wypełniona trumnami. Ukraiński dziennikarz pokazał nagranie

Ukraina - Rosja

Dziesiątki drewnianych trumien załadowanych na ciężarówkę - to widok, który uchwycono na nagraniu z okupowanego obwodu ługańskiego. Według ukraińskiego dziennikarza Denysa Kazańskiego są one przeznaczone dla bojowników separatystów. Może być to kolejny etap przygotowań do wielkiej ofensywy, którą Kreml ma zamiar przeprowadzić w obwodzie.

Dziennikarz pokazał "trumny dla bojowników"