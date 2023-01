CIA przekazało Zełenskiemu plany rosyjskiej inwazji. Zanim ruszyła

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Ukraina - Rosja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski znał szczegóły planowanego przez Kreml zamachu na jego życie zanim rozpoczęła się inwazja na Ukrainę. Ujawnił mu je dyrektor CIA Bill Burns - informuje "The Insider", powołując się na książkę Chrisa Whipple "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House", która ukaże się we wtorek. Autor publikacji dodaje, że Joe Bidem polecił Burnsowi polecieć do Kijowa i "podzielić się dokładnymi detalami na temat rosyjskich spisków".

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski poznał plany rosyjskiego zamachu na swoje życie jeszcze przed wojną / RONALDO SCHEMIDT / AFP / East News