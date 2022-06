Ukraina - Rosja Dramatyczna sytuacja w Mariupolu. Ludzie mdleją w kolejkach po jedzenie

Na nagraniu opublikowanym 12 maja na Telegramie rosyjskiego Ministerstwa Obrony widać, jak żołnierze w kominiarkach opowiadają o swojej pracy. W kolejnych ujęciach można zaobserwować m.in. samochód holujący czołg z symbolem "Z" oraz wojskowych z rozmazanymi twarzami wymieniających silnik.

- Musiałem pracować w różnych warunkach, na polu bitwy, pod ostrzałem - chwali się jeden z anonimowych serwisantów.

Metadane zawiodły rosyjskie wojsko. "Nie pierwszy raz"

Choć 1,5-minutowe nagranie nosi tytuł: "Praca jednostek naprawczych podczas operacji specjalnej", to w rzeczywistości w całości zostało nakręcone na bezpiecznym terytorium Rosji. Dziennikarze telewizji Current Time - wspólnego projektu Radia Wolna Europa/Radia Swoboda i Głosu Ameryki - ustalili to na podstawie danych pliku, których publikujący materiał zapomniał usunąć. Zawierały one dokładne współrzędne geograficzne.

Z metadanych - ukrytych cech pliku - wynika, że ujęcia zostały wykonane w Centrum Szkoleniowym Sił Powietrznych niedaleko rosyjskiego Biełgorodu. Miasto znajduje się 40 km od granicy z Ukrainą.

Sama analiza nagrania ujawniła też, że widoczne na nagraniach domy należą do stowarzyszenia ogrodniczego "Fazenda", mieszczącego się w pobliżu jednostki.



"To nie pierwszy raz, kiedy metadane zawiodły rosyjskie wojsko. 18 lutego dziennikarz Bellingcat Aric Toler opublikował metadane wiadomości wideo od szefów separatystycznych republik donieckiej i ługańskiej. Z danych wynikało, że nagrania powstały 16 lutego - dwa dni przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji o ewakuacji ludności cywilnej. Ta została ogłoszona 18 lutego" - wskazali dziennikarze Current Time.