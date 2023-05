Specjalny przedstawiciel Chin ds. Eurazji wyruszy w poniedziałek w delegację, podczas której odwiedzi Ukrainę, Rosję oraz Polskę i Niemcy, aby "złożyć wizytę w podzielonych wojną krajach" - przekazał w piątek rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbin.



Kreml potwierdził, że taka podróż będzie mieć miejsce. Przekazano też, że trwa ustalanie szczegółów z Pekinem - donosi agencja Reutera.

Agencja AFP zauważa, że to kolejne działania Chin mające na celu odgrywanie roli mediatora i lidera w trakcie rozwiązywania globalnych kryzysów. Z drugiej jednak strony podkreśla, że w odniesieniu do wojny w Ukrainie Pekin kilkukrotnie zaznaczał swoją neutralność, za co był krytykowany.





Chiny chcą być mediatorem podczas rozwiązywania globalnych kryzysów

Po kilku tygodniach od rozmowy przywódcy Chin Xi Jinpinga z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim dowiadujemy się, do Ukrainy wybierze się specjalny wysłannik. Będzie nim ambasador Chin w Rosji w latach 2009-2019 Li Hui.

Po wspomnianej rozmowie Zełenski napisał, że odbył z prezydentem Chin długą i znaczącą rozmowę, wyraził też nadzieję na rozwój dwustronnych stosunków. Do rozmowy miało dojść m.in. dzięki publikacji 12-punktowego stanowiska Pekinu w sprawie wojny w Ukrainie. Ogólną treść publikacji mocno skrytykowały wtedy zachodnie media, ale Zełenskiego skłoniła ona do pozostania otwartym na rozmowę z Xi Jinpingiem.

Wizyta specjalnego chińskiego wysłannika. "Dowód na zaangażowanie Chin"

Podczas piątkowej konferencji prasowej, na której ogłoszono wyjazd specjalnej chińskiej delegacji, podkreślono, że jej celem jest przede wszystkim "komunikacja ze wszystkim stronami sceny politycznej zaangażowanej w kryzys w Ukrainie". Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin przekazał, że zaplanowana wizyta to dowód na zaangażowanie Chin w pracę na rzecz światowego pokoju.



Przedstawiciel resortu zaznaczył również, że Chiny są gotowe, by skutecznie budować międzynarodowe porozumienia mające na celu doprowadzenie do zawieszenia broni, zakończenia wojny i rozpoczęcia rozmów pokojowych, a tym samym uniknięcia eskalacji.



Chiński przedstawiciel odznaczony przez Władimira Putina

Na temat wizyty specjalnego przedstawiciela Chin w Ukrainie, Rosji, Polsce i Niemczech wypowiedział się także chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang. - Wszyscy martwimy się obecną sytuacją i wszyscy wzywamy do pokoju, do znalezienia politycznego rozwiązania, które Chiny promują i za którym opowiadają się od pierwszego dnia wojny - powiedział Qin Gang.



Agencja AFP podkreśla jednak, że wybór przedstawiciela delegacji może budzić pewne wątpliwości. Jak się okazuje, były ambasador Chin w Rosji Li Hui krótko przed wyjazdem z Moskwy został odznaczony przez prezydenta Władimira Putina Medalem Orderu Przyjaźni.