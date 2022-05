Portal, powołując się na TASS, podał, przytaczając słowa "zastępcy szefa administracji", że "władze obwodu chersońskiego" zamierzają zwrócić się do Putina o włączenie regionu w skład Rosji.

Media: Władze okupowanego Chersonia zwrócą się do Putina

Powiadomiła o tym także agencja RIA Nowosti, powołując się na kolaboranta Kyryła Stremousowa.

"Będzie to jeden dekret oparty na apelu kierownictwa obwodu chersońskiego do Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Proszę o włączenie regionu do terytorium Federacji Rosyjskiej" - miał powiedzieć Stremousow.

Jak dodał polityk, do końca 2022 roku obwód chersoński miałby całkowicie podlegać pod rosyjskie ustawodawstwo.

Reklama

Według propagandowej agencji TASS rosyjskie wojsko przejęło kontrolę nad całym obwodem chersońskim i azowską częścią regionu Zaporoża. Na tych terenach utworzono administracje cywilno-wojskowe.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO