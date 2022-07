Analitycy wojskowi twierdzą, że nowo przybyłe systemy rakietowe HIMARS, które są celniejsze i mają większy zasięg niż inne rodzaje artylerii, mogą zmienić losy Kijowa w jego próbie rozpoczęcia kontrofensywy na południu kraju.

Na nagraniu opublikowanym przez agencję informacyjną TASS zastępca szefa rosyjskiej administracji w obwodzie chersońskim, Kiriłł Stremousow, powiedział, że Ukraina uderzyła HIMARS-ami w most Antoniwskiego, uszkadzając drogę, ale nikogo nie raniąc.

Kluczowy most w obwodzie chersońskim

Kilometrowy most jest jednym z zaledwie dwóch przejść do kontrolowanego przez Rosję terytorium po zachodniej stronie Dniepru, w tym do głównego miasta obwodu, Chersonia, w którym przed wybuchem wojny mieszkało 280 tys. osób.

Reklama

Rosja zdobyła Chersoń i okolice w pierwszych dniach inwazji, ale Ukraińcy planowali ofensywę, wspieraną przez broń dostarczoną z Zachodu, w celu odzyskania tego terytorium.



Stremousow zapowiedział, że uszkodzony most, który wydawał się mieć cztery duże dziury w asfalcie, zostanie naprawiony.