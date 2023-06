Rosjanie nie pozwalali mieszkańcom na spokojną ewakuację. Szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko podał we wtorek, że wojska okupanta ostrzeliwały tereny w obwodzie chersońskim, z którego próbowali wydostać się ludzie.

Skutki wysadzenia tamy w Nowej Kachowce

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił we wtorek, że skutki wysadzenia tamy w Nowej Kachowce będą znane dopiero za tydzień, kiedy poziom wód zacznie się obniżać. Jak oszacował, zatopionych będzie zapewne od 35 do 70 miejscowości. Wielka woda, która zalała część Ukrainy to również śmiertelne skutki dla zwierząt.

Ogród zoologiczny Kazkowa Dibrowa w Nowej Kachowce został doszczętnie zalany. Ukraińska organizacja pozarządowa UAnimals za kierownictwem zniszczonego obiektu podała, że śmierć poniosły niemal wszystkie zwierzęta. Media społecznościowe obiegły nagrania obrazujące tragiczny los, jaki spotkał podopiecznych zoo. Mieszkańcy nie pozostawili jednak zwierząt domowych i próbowali je ratować.