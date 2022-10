"Chcemy szacunku". Putin traci autorytet w regionie. Zyskuje inny gracz

Reuters dokonał szczegółowej analizy sytuacji w regionie Azji Środkowej. Przyczynków do zerkania w tym kierunku jest sporo. Jednym z nich są niedawne wydarzenia w Tadżykistanie.

Władimir Putin zakłopotany wystąpieniem prezydenta Tadżykistanu

Choć jest to jeden z najmniejszych i najbiedniejszych krajów w regionie, jego prezydent wygłosił kilkuminutową tyradę skierowaną otwarcie do Putina. Emomali Rahmon zażądał w piątek od prezydenta Rosji, aby ten nie lekceważył państw Azji Środkowej, jak to miało miejsce w przeszłości (w czasach Związku Radzieckiego - red.). - Chcemy szacunku - mówił bez ogródek, wprowadzając Putina w zakłopotanie.

Reklama

Wystąpienie miało miejsce na szczycie przywódców Wspólnoty Niepodległych Państw w stolicy Kazachstanu.

Tak bezceremonialna odezwa do Putina daje do myślenia - wskazuje Reuters. Przywódca Tadżykistanu nigdy nie pozwoliłby sobie na takie słowa, gdyby nie fakt, że Rosja jest poważnie osłabiona wojną w Ukrainie i jej konsekwencjami na arenie międzynarodowej.

Kraje Azji Środkowej z asem w rękawie

Ponadto, czytamy, kraje regionu zyskały nową kartę przetargową. Po tym jak Zachód dorzuca Rosji coraz więcej sankcji, Moskwa musi szukać rynków i szlaków handlowych na wschodzie. A tam głos w sprawie mogą zabrać niewielkie i nieporównywalnie biedniejsze republiki dawnego związku radzieckiego.

I tak, oprócz Tadżykistanu, nową siłę zyskały również: Kirgistan, Kazachstan i Uzbekistan. Dawni niejako przymusowi sprzymierzeńcy Rosji w regionie widzą teraz szansę na ugranie na obecnej sytuacji czegoś dla siebie.

Chiny gotowe do przejęcia roli Rosji

Reuters podkreśla jednak, że żaden z przywódców w regionie nie wychodzi przed szereg ze szczególną presją na Moskwę, wciąż obawiając się wpływów Putina. Na kraje Azji Środkowej spogląda już jednak inny gracz - Chiny.

Słabnąca pozycja Putina w regionie jest bowiem doskonałą okazją, by swoje wpływy na tym obszarze powiększył Pekin - czytamy w analizie agencji.