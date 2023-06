Stowarzyszenie parlamentarne "Za demokratyczną Białoruś!" w Radzie Najwyższej Ukrainy zorganizowało rozmowę między liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanowską a przedstawicielami pułku Kalinowskiego.

Białoruscy żołnierze - ochotnicy walczący w Ukrainie wielokrotnie podkreślali, że ich celem jest obalenie Alaksandra Łukaszenki.

Ukraiński ekspert wojskowy Aleksander Kowalenko uważa, że Łukaszenka jest przerażony rosnącym w siłę oddziałem białoruskich ochotników na Ukrainie.



Pułk Kalinowskiego po rozmowie z Cichanouską: Białoruś można wyzwolić jedynie siłą

O spotkaniu, które odbyło się za pomocą wideołącza poinformował ukraiński deputowany Bohdan Jarmenko.

Cichanouska nie przekazała informacji w swoich mediach społecznościowych o spotkaniu.

Ukraiński polityk nie zdradził szczegółów rozmowy, ale zwrócił uwagę, że była to pierwsza rozmowa Cichanouskiej z przedstawicielami pułku Kalinowskiego.

Z kolei walczący w Ukrainie białoruscy ochotnicy poinformowali o przekazaniu Cichanouskiej swojego stanowiska.

Podkreślają oni, że "Białoruś można wyzwolić (spod władzy Kremla i Łukaszenki - red.) wyłącznie siłą".

Rosyjska broń jądrowa na Białorusi

W maju Władimir Putin ogłosił decyzję o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi. Kilka dni póżniej Alaksandr Łukaszenka poinformował, że rozpoczął się transport rosyjskiej broni nuklearnej.

Wcześniej minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i jego białoruski odpowiednik Wiktor Chrenin podpisali w Mińsku dokumenty określające procedurę przechowywania rosyjskiej broni jądrowej w specjalnym magazynie na Białorusi.

W maju w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Wadzim Kabanczuk, zastępca dowódcy pułku Kalinowskiego zapowiedział, że jeżeli zostanie wydany międzynarodowy nakaz aresztowania Łukaszenki, dojdzie do zatrzymania. - Wkroczymy tam i go aresztujemy. I może nie dojdzie nawet do walki zbrojnej, bo będą uciekać jak karaluchy - mówił.

