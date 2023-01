Według Sky News, rząd Rishiego Sunaka nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale gdyby Wielka Brytania to zrobiła, stałaby się pierwszym krajem, który odpowiedział na prośby ukraińskich przywódców o dostarczenie zachodnich czołgów, a nie tylko tych pochodzących jeszcze z czasów sowieckich.

Nowoczesne czołgi dla ukraińskiej armii?

Jedno z cytowanych źródeł sugeruje, że Wielka Brytania może zaoferować około 10 czołgów Challenger 2 - wystarczających do wyposażenia szwadronu. Źródło wyjaśnia, że samo w sobie nie będzie to czynnikiem zmieniającym układ sił, ale byłoby ogromnie istotne, ponieważ przełamałoby barierę uniemożliwiającą oferowanie Ukrainie zachodnich czołgów w związku z obawami, iż byłoby to postrzegane przez Rosję jako eskalowanie konfliktu. Mogłoby to skłonić innych sojuszników Ukrainy, zwłaszcza Niemcy, do zrobienia tego samego.

- To zachęciłoby innych do dawania czołgów. Będzie to dobry precedens do zademonstrowania innym, przede wszystkim Niemcom z ich Leopardami... i Abramsami ze Stanów Zjednoczonych - komentuje z kolei ukraińskie źródło.

Brytyjskie władze nie przesądzają sprawy

Ukraina od dawna prosi o niemieckie czołgi Leopard 2 używane przez kilku europejskich sojuszników, w tym Niemcy, Polskę, Finlandię, Holandię i Hiszpanię. Jak zauważa Sky News, Warszawa i Helsinki zasygnalizowały już gotowość do dostarczenia swoich czołgów Leopard do Kijowa, ale wymaga to zgody Berlina, ponieważ Niemcy posiadają licencję eksportową, tymczasem kanclerz Olaf Scholz przyjął bardziej ostrożne podejście do dozbrajania Ukrainy niż np. Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone.

Brytyjskie ministerstwo obrony nie chciało ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że rząd rozważa dostarczenie Ukrainie czołgów. Rzecznik resortu powiedział jedynie, że rząd zobowiązał się, iż wartość pomocy dla Ukrainy w 2023 roku będzie taka sama lub większa jak w 2022 roku i przypomniał, że w ubiegłym roku Wielka Brytania przekazała m.in. ponad 200 pojazdów opancerzonych, w tym pojazdy Stormer uzbrojone w pociski Starstreak.

Sky News wskazuje, że informacja o przekazaniu nowej pomocy dla Ukrainy, w tym czołgów, może zostać podana przy okazji spotkania Grupy Kontaktowej w sprawie Ukrainy, które odbędzie się 20 stycznia.