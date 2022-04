Cerkiew chce procesji po rannych do Azowstalu. Nowe groby pod Mariupolem

Oprac.: Harald Kittel Ukraina - Rosja

Czwartek to 57. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ukraina chce zniszczyć most Krymski, który łączy półwysep z kontynentalną Rosją. "Jeśli pojawi się możliwość, zrobimy to" - zapowiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Na zdjęciach satelitarnych spod Mariupola zaobserwowano nowe pochówki. Zdaniem władz miasta w masowych grobach o długości 30 m grzebane są ofiary zbrodni wojennych. Patriarcha Onufry ogłosił, że cerkiew jest gotowa zorganizować marsz modlitewny do oblężonych i ostrzeliwanych przez wojska rosyjskie zakładów Azowstal, by ewakuować cywilów i rannych oraz wywieźć ciała zmarłych. Raport Dnia.

Zdjęcie Ukraiński żołnierz przy szczątkach zestrzelonego rosyjskiego samolotu myśliwskiego Su-25 w pobliżu miejscowości Kołonszczyna niedaleko Kijowa / AP/Associated Press/East News / East News