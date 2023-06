Celem most Krymski. Rosja może mieć poważne kłopoty

- Most Krymski ma ogromne znaczenie dla zgrupowania wojsk rosyjskich nie tylko na Krymie, ale i na okupowanych przez Rosję terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Będzie celem uderzeń z użyciem broni, które dają nam zachodni sojusznicy - powiedział Kłymenko.

Most Krymski poważnie uszkodzony. Ciężarówki nie wjadą

Położony nad Cieśniną Kerczeńską most prowadzi z Krymu na Półwysep Tamański w Rosji. W październiku doszło do wybuchu, w wyniku którego uszkodzona została część samochodowa tej trasy. O ten akt dywersji Rosja oskarżyła ukraińskie służby specjalne. Zdaniem Kłymenki konstrukcja mostu została wówczas tak poważnie nadwerężona, że mimo głośnych zapowiedzi, władze okupacyjne nie wznowiły na nim dotąd ruchu samochodów ciężarowych.

Reklama

Po moście poruszają się osobówki i pociągi, które jeżdżą powoli. - Ciężarówki nie są na most wpuszczane. Są przewożone promami morskimi. Ważne transporty nie jadą przez most, bo zapewne są tam tak silne uszkodzenia, że obawiają się go przeciążyć - wyjaśnił ekspert.

W razie ostrzału, może wybuchnąć panika

Przez Most Krymski prowadzi najkrótsza droga z Półwyspu do Rosji. W razie ukraińskiego uderzenia most będzie oblegany przez ludzi, którzy będą chcieli uciec przed atakami. Kłymenko mówi, że według danych rosyjskich od czasu zajęcia Krymu dziewięć lat temu osiedliło się na nim 500 tysięcy Rosjan. - My oceniamy, że jest to 1,1 lub 1,2 mln. Jestem przekonany, że rosyjscy okupanci myślą nad tym, jak przeprowadzić ich ewakuację w razie zagrożenia - uznał.

Przypomniał, że pierwsze ostrzały Krymu ze strony Ukrainy latem ubiegłego roku, wywołały panikę jego mieszkańców. - Na wyjazdach tworzyły się ogromne korki, kilkudniowe kolejki. Rosjanie muszą zastanawiać się, jak tego uniknąć. Bo jeśli ludzie zatkają most, to nie będzie po nim mogło przejechać także wojsko - wytłumaczył.



Według eksperta część mieszkańców Krymu czeka na wyzwolenie. Kontakt z nimi jest utrudniony, gdyż rosyjskie służby kontrolują przepływ informacji i monitorują komunikatory. - Informacji z Krymu jest bardzo mało. Nawet ci, którzy czekają na powrót Ukrainy, żyją w ciągłym strachu. Rozumiemy, że nie należy się z nimi kontaktować, bo mogą za to trafić do więzienia - podkreślił.

Rosja informuje o śmierci dwóch swoich dowódców. "Zginęli bohatersko"

Ślady brutalnej wojny, którą Rosja prowadzi przeciw Ukrainie, są jednak trudne do ukrycia nawet mimo blokady informacyjnej. - Mieszkańcy Krymu widzą rannych, którzy przywożeni są z frontu. Są nimi zapełnione szpitale i sanatoria. Powiększają się cmentarze, odbywają się pogrzeby. Młodzi ludzie, którzy urodzili się jeszcze na Ukrainie, trafiają do armii i wracają na noszach i w trumnach. Tego nie da się schować - powiedział Kłymenko. Zaznaczył, że jest to kolejny rok, kiedy na Krym, utrzymujący się w czasach Ukrainy w dużej części z turystyki, nie przyjadą turyści nawet z Rosji. - Krym ma teraz tylko jedną funkcję. Jest bazą ataków na Ukrainę i tworzenia zagrożeń dla ruchu morskiego i lotniczego nad Morzem Czarnym. Ale ta baza jest bardzo słaba. Bardzo łatwo odciąć ją od szlaków komunikacyjnych z kontynentem - powiedział Andrij Kłymenko.