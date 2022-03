"Cele wysokiej wartości". Ukraina odpowiada Rosji

Komunikat brytyjskich Sił Zbrojnych pojawił się w późno w nocy w czwartek 24 marca.

Wojna na Ukrainie. Brytyjczycy o ofensywie ukraińskiej armii

"Siły ukraińskie przeprowadziły uderzenia na cele o wysokiej wartości na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy, w tym na okręt desantowy i magazyny amunicji w Berdiańsku" - czytamy.

Jak podkreśla brytyjskie Ministerstwo Obrony, "jest prawdopodobne, że Ukraińcy będą nadal atakować zasoby logistyczne" na terenach zajętych przez Rosję.

"Zmusi to wojska rosyjskie do priorytetowego potraktowania obrony ich łańcucha dostaw i pozbawi je potrzebnego uzupełniania oddziałów. Ograniczy to zdolność Rosji do prowadzenia operacji ofensywnych i jeszcze bardziej zaszkodzi i tak już słabnącemu morale" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

