"Obecnie jadę do Polski z dwoma kolegami z Chippy Larder, aby dostarczyć naszą dostawę do Czerwonego Krzyża. To będzie długa droga, ale będę Was informować" - napisał Cameron.

Wojna w Ukrainie. David Cameron zmierza do Polski

Do wpisu polityk dodał swoje zdjęcie w kabinie samochodu ciężarowego.

We wcześniejszym wpisie były premier wyjaśnia, że Chippy Larder to lokalny projekt spożywczy, który pomaga rodzinom o niskich dochodach, wspierając ich nadwyżkami żywności z supermarketów.

Ponad dwa miliony uchodźców w Polsce

W piątek Straż Graniczna poinformowała, że od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 2 012 906 osób.

Wcześniej SG poinformowała, że w czwartek funkcjonariusze odprawili 52,5 tys. osób, a w piątek do g. 7 - 7,1 tys. Jak podano, w przeciwnym kierunku, czyli z Polski do Ukrainy, od 24 lutego odprawiono 227 tys. osób.

Piątek jest 23. dniem inwazji Rosji na Ukrainę.