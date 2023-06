Mieszkający od ponad dekady w USA Andriej Kozyriew na pytanie, czy zalicza Putina do "gangsterów" odpowiedział, że "prawdopodobnie jest ojcem chrzestnym całego układu. Prigożyn był jego tworem. On stworzył Prigożyna".

Zesłanie Prigożyna na Białoruś

W piątek Prigożyn skierował swoje siły na Moskwę. Założyciel najemniczej grupy Wagnera stwierdził, że oddziały rosyjskiej regularnej armii zaatakowały obóz jego najemników powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu.

Jednak po dobie, w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót i skierowanie najemników na powrót do obozów polowych by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.

Kreml poinformował, że w ramach porozumienia szef Grupy Wagnera uda się na Białoruś i ani on, ani jego żołnierze nie będą ścigani.

Co obiecano Grupie Wagnera? "Trzy punkty"

To, co tak naprawdę zawiera "opłacalna opcja" postanowili sprawdzić blogerzy, dziennikarze i politycy. Doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko powołując się na wpis "byłego zwolennika Prigożyna" twierdzi, że Prigożynowi obiecano m.in. dymisję ministra obrony.

"Zostały obiecane te trzy rzeczy: 1. Rezygnacja Szojgu 2. Amnestia dla bojowników 3. Możliwy powrót do Afryki. Jestem przekonany, że właśnie podpisał na siebie wyrok śmierci. I na Grupę Wagnera, oczywiście" - przekazało źródło.