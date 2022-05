Były kanclerz Niemiec nominowany do rady nadzorczej Gazpromu

Oprac.: Norbert Amlicki Ukraina - Rosja

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder ma szansę, by zostać członkiem rady nadzorczej Gazpromu. Według informacji serwisu NTV to "jest na razie sprawą otwartą, czy były kanclerz Niemiec przyjmie to stanowisko". Schroeder w minionym tygodniu zrezygnował ze stanowiska szefa rady nadzorczej rosyjskiej spółki Rosnieft.

Zdjęcie Gerhard Schroeder / AFP