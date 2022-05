Były dowódca NATO: Straty wśród rosyjskich generałów nie mają precedensu

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

"W nowoczesnej historii nie ma sytuacji, do której można by porównać skalę obecnych strat wśród rosyjskich generałów. Ani jeden generał amerykański nie zginął w trakcie walk toczonych w Iraku czy Afganistanie" - powiedział, cytowany przez portal The Hill, były naczelny dowódca wojsk NATO w Europie admirał James Stavridis.

Zdjęcie Zniszczony rosyjski czołg / GENYA SAVILOV / AFP / AFP