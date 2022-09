Były amerykański generał o wysyłaniu niewyszkolonych cywilów do Ukrainy: To przepis na rzeź

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

To przepis na rzeź - mówi o wysyłaniu nowych rekrutów, słabo wyszkolonych rosyjskich rezerwistów i niewyszkolonych cywilów do Ukrainy były generał wojsk USA w Europie Mark Hertling. W artykule dla "Washington Post" ocenił, że "nie są oni przygotowani na to, co ich spotka".

Zdjęcie Rezerwiści zmobilizowani po decyzji Władimira Putina żegnają się z bliskimi / AFP / AFP