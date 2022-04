W sieci coraz większą popularność zdobywa nagranie z obrad Parlamentu Europejskiego, w czasie których poruszono temat nałożenia kolejnego pakietu sankcji na Rosję za jej zbrodnie popełnione w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Clare Daly w PE: Sankcje nie kończą konfliktu

Jedną z osób, która zabrała głos w debacie, jest irlandzka eurodeputowana Clare Daly, która sprzeciwia się nakładaniu restrykcji na Rosję. Kobieta w ostrych słowach potępiła piąty pakiet sankcji, który zakłada m.in. wprowadzenie embarga na rosyjski gaz oraz zamrożenie aktywów kilku rosyjskich banków.

- Historia pokazuje nam, że sankcje nie kończą konfliktu zbrojnego i nie przynoszą pokoju - mówiła Daly, zwracają się do europosła z Bułgarii Angela Dzhambazki.

- One sprawiają, że ludzie cierpią, nie oligarchowie, ale zwykli ludzie. Ludzie w Rosji, w Europie. I nie pomogą w ratowaniu życia ludzi w Ukrainie, bo im więcej broni pakuje się na Ukrainę, tym dłużej będzie trwać wojna - podkreśliła irlandzka eurodeputowana.

W opinii Daly "odpowiedzią na wojnę nie jest wojna a pokój". - Tego pokoju nie osiągniemy z użyciem lufy pistoletu, osiąga się go przez dyplomację, dialog - mówiła.

Parlament Europejski. Clare Daly uderza w eurodeputowanych

- Dzielimy z Rosją kontynent i usiądziemy z Rosją i będzie wynegocjowany pokój. A ta organizacja powinna promować go wcześniej, zamiast go opóźniać, doprowadzając do tego, że umrze więcej Ukraińców - stwierdziła Daly, dodając, że europarlamentarzyści, którzy optują za nałożeniem sankcji na Rosję, "wykazują się udawanym współczuciem".

- Ono jest puste. Robi mi się od tego niedobrze, jeśli mam być szczera - stwierdziła Clare Daly.

Słowa eurodeputowanej wywołały oburzenie na sali obrad. Na nagraniu widać, jak salę Parlamentu Europejskiego opuszcza europoseł Bułgarii.

Debata odbyła się po tym, jak w podkijowskich miejscowościach odbitych z rąk Rosjan - m.in Buczy i Irpieniu - ujawniono masowe groby mieszkańców, a z relacji ocalałych wynika, że Rosjanie dopuszczają się okrucieństw na cywilach - m.in. tortur i gwałtów, także na dzieciach.

