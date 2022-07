Bułgaria wydala dyplomatów. 170 Rosjan wraca do Moskwy

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Bułgaria wydaliła rosyjskich dyplomatów. Kraj opuścili nie tylko przedstawiciele władz Rosji, ale także członkowie ich rodzin. By wszystkich zabrać, MSZ Rosji musiało przysłać do Sofii dwa samoloty. W piątek rosyjska ambasador zwróciła się do swoich władz, by zamknąć placówkę dyplomatyczną w Bułgarii.

Zdjęcie Główne wejście do ambasady Rosji w Sofii / NIKOLAY DOYCHINOV / AFP / East News