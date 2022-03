Brytyjskie ministerstwo: Grupa Wagnera wysłana do wschodniej Ukrainy

"Rosyjska prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera wysłała swoje siły na wschodnią Ukrainę. Oczekuje się, że do działań bojowych zostanie skierowanych ponad 1000 najemników, w tym wyżsi rangą przywódcy organizacji. Z powodu ciężkich strat i w dużej mierze zatrzymanej inwazji Rosja została najprawdopodobniej zmuszona do zmiany priorytetów dotyczących personelu Grupy Wagnera i skierowania go na Ukrainę kosztem operacji w Afryce i Syrii" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Kolejna próba zamachu na Zełenskiego

"Tym razem 25-osobowa grupa wojskowa dowodzona przez rosyjskie służby specjalne została schwytana niedaleko słowacko-węgierskiej granicy. Jej celem była fizyczna eliminacja ukraińskiego prezydenta" - przekazał portal, nie podając szczegółowych informacji.

Reklama

Doradca Zełenskiego Mychajło Podolak powiedział na początku marca, że według niego przeprowadzono już kilkanaście prób zamachów na prezydenta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukacijewska i von Cramon: Władimira Putina trzeba odizolować politycznie INTERIA.PL