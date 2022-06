Brytyjski wywiad: Forsowanie rzek przez Rosję kluczowe dla wyniku wojny

Choć Rosja ma trudności z zapewnieniem złożonej koordynacji niezbędnej do przeprowadzenia dużych przepraw przez rzekę, będzie to teraz kluczowe dla wyniku wojny - zauważa brytyjskie Ministerstwo Obrony. Pierwsze doniesienia o dużych stratach Rosji w czasie próby przekroczenia rzeki Donieck pojawiły się na początku maja. Wywiad Wielkiej Brytanii informował wówczas, że Ukraińcy uniemożliwili Rosjanom przeprawę, niszcząc most pontonowy i znaczną ilość sprzętu.

Zdjęcie Na zdjęciu ukraiński ostrzał rosyjskiej operacji przeprawy przez rzekę w maju 2022 r. / Defence of Ukraine / materiały prasowe