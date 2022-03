Brytyjski wicepremier: Winni zbrodni wojennych w Ukrainie poniosą odpowiedzialność

- Bardzo jasno stwierdziliśmy, że ci, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - powiedział Raab w rozmowie ze stacją Sky News.

Ocenił, że inwazja na Ukrainę staje się dla rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o wiele bardziej niebezpiecznym przedsięwzięciem niż zakładał, ale wyraził obawę, że w związku z tym Rosjanie prawdopodobnie odpowiedzą "jeszcze bardziej barbarzyńską taktyką".

- Dlatego właśnie musimy być przygotowani, że będzie to długa droga i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest doprowadzenie do porażki Putina - mówił Raab. Ale dodał, że "trudno jest powiedzieć", jak długo Ukraińcy będą powstrzymywać siły rosyjskie, gdy w końcu dotrze zmierzający w stronę Ukrainy konwój wojskowy rozciągający się na 64 km.

Wojna w Ukrainie. Raab: Wojna nie zakończy się, gdy Kijów zostanie zdobyty

- Początkowy ruch rosyjskich sił został spowolniony bardziej niż się spodziewali, co świadczy o ukraińskim harcie ducha i odwadze, a to, co chcemy zrobić, to zrobić wszystko, co możemy, aby opóźnić upadek Kijowa lub któregokolwiek z innych głównych miast na Ukrainie - mówił Raab.

Ocenił, że wojna w Ukrainie nie zakończy się nawet, jeśli Kijów zostanie zdobyty przez Rosjan. - Jeśli Putin zajmie Kijów lub jedno z innych dużych miast, nie oznacza to, że to koniec, ponieważ myślę, że zobaczymy, jak Ukraińcy przejdą do jakiejś form walki partyzanckiej, która potrwa o wiele, wiele dłużej - wyjaśnił.

Wicepremier powiedział, że Wielka Brytania nie będzie dążyć do ustanowienia strefy zakazu lotów nad Ukrainą, "ponieważ postawiłoby nas to w sytuacji, w której musielibyśmy ją egzekwować, w efekcie zestrzeliwać rosyjskie samoloty".