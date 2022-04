W rozmowie ze stacją Sky News Heappey powiedział, że rząd brytyjski nie jest w stanie zweryfikować doniesień o ataku chemicznym, ale jeśli okażą się one prawdziwe, to "prezydent Rosji Władimir Putin powinien wiedzieć, że wszystkie możliwe opcje, jeśli chodzi o to, jak zareaguje Zachód, są na stole".

Zwrócił jednak uwagę, że kwestia użycia środków chemicznych nie jest czarno-biała. - Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że istnieją różne sposoby użycia tego typu broni - od gazu łzawiącego, który jest środkiem do tłumienia zamieszek, po całkowicie niszczycielskie, śmiercionośne systemy broni chemicznej. Nie sądzę, by zbyt zerojedynkowe podejście do tej sytuacji było pomocne, ponieważ jest ona bardzo zniuansowana - wyjaśnił.

Siły NATO w Ukrainie? "Wszystkie opcje są na stole"

- Trzeba też jasno powiedzieć, że są rzeczy nie do przyjęcia, a użycie broni chemicznej spotka się z reakcją i są różne opcje na stole, jeśli chodzi o tę reakcję - podkreślił.

Zapytany później w radiu LBC, czy może wykluczyć rozmieszczenie wojsk brytyjskich lub sił NATO w Ukrainie, odparł: "Nie. Wszystkie opcje są na stole".

Odnosząc się w Sky News do doniesień o dokonywanym na Ukrainie ludobójstwie, Heappey mówił, że to, co widać w Buczy, Irpieniu czy Hostomlu po wyjściu wojsk rosyjskich, jest "po prostu przerażające". - To są miejsca, do których udało nam się wprowadzić kamery. Jak to musi wyglądać, ilu zabitych musi być w miastach, do których nie udało nam się jeszcze dostać z kamerami - zauważył.