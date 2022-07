Brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre trafił do Polski - donosi Informacyjna Agencja Radiowa. Mobilne zestawy mają być obecnie przygotowywane do działania.

Sky Sabre w Polsce. Doniesienia mediów

Jak wynika z informacji agencji, system Sky Sabre został ulokowany na wschodzie Polski. Ma znajdować się w pobliżu granicy z Ukrainą. To niejedyna pomoc z Wielkiej Brytanii, jaka w ostatnich dniach miała trafić do naszego kraju.

W środę Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że brytyjskie czołgi Challenger przyjechały do naszego kraju i będą wspierać jednostki podlegające pod 18. Dywizję Zmechanizowaną.

Resort nie podał, gdzie dokładnie ulokowane będą czołgi, jednak z ustaleń agencji wynika, że Challengery trafiły do Rzeszowa, do batalionu czołgów z brygady podhalańskiej. Maszyn ma być 14.

System Sky Sabre. Co to jest?

Sky Saber to system obrony powietrznej średniego zasięgu. W Wielkiej Brytanii używany jest od 2021 roku. Jego dostarczenie do Polski zapowiadał w marcu brytyjski minister obrony Ben Wallace. Wskazywał wówczas, że jest to najnowocześniejszy brytyjski system średniego zasięgu, który jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej z prędkością dźwięku. - Będziemy ten system wraz z Polską rozwijać w przyszłości - zapowiedział.

W skład systemu wchodzą: stacje radiolokacyjne Saab Giraffe, system dowodzenia, którego części wyprodukował izraelski koncern Rafael, a także wyrzutnie pocisków CAMM z aktywnym radarowym systemem naprowadzania.

Jak informował portal defence24.pl, system Sky Sabre "to znaczny postęp wobec obecnie stosowanego, przestarzałego systemu Rapier o zasięgu około siedem km, który służy w British Army od lat 70' ubiegłego wieku".