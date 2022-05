Brytyjski resort obrony: Rosja traci w Ukrainie wielu oficerów średniego i niższego szczebla

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Rosja prawdopodobnie poniosła w Ukrainie druzgocące straty wśród oficerów średniego i niższego szczebla, co pogłębi jej problemy z modernizacją podejścia do dowodzenia i kontroli - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony. Jak szacuje ukraiński Sztab Generalny, łączne straty armii rosyjskiej według stanu z 29 maja to m.in.: ok. 30 150 wojskowych.

Zdjęcie Rosjanie ponoszą w Ukrainie kolejne straty / GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE / facebook.com